البحرين/ مطعم هاشم يبرر استفزاز مشاعر المواطنين يوم عاشوراء

العالم- البحرين

وقالت إدارة المطعم في بيانٍ على حسابها في "موقع إنستغرام"، إن إدارة سلسلة مطاعم هاشم العالمية تُتابع منذ اللحظة الأولى التعليقات والملاحظات التي وردت على حساب إنستغرام الخاص بفرع مملكة البحرين الشقيقة، فيما يخص المنشور الخاص بيوم عاشوراء الذي نشرته "شركة الدعاية والإعلان الإقليمية"، وللأسف فُسِر على غير مقصده، وقد حذفته فور ورود عدة ملاحظات حوله، وفق تصريحها.

وأضافت إن سلسلة مطاعم هاشم العالمية الموجودة في أكثر من ستین فرعًا حول العالم، تؤكد أنه لم يسبق نشر أي محتوى قد يثير نعرات دينية أو طائفية أو مذهبية، أو أي محتوى يتعارض مع القيم المحلية، حيث إن رسالتها منذ أكثر من نصف قرن تقوم على جمع الشعوب والمجتمعات على اختلافاتها وليس العكس – على حد زعمها.

وأشارت إدارة المطعم إلى "أنه انطلاقًا من المفاهيم والقيم التي نشأنا عليها، فإننا على قدر من الوعي الكافي بأن ما بدر منا لا ينمُ بأي حال من الأحوال عن سوء نية، وأن الروابط التي تجمعنا ستبقى ثوابت في مسيرتنا الممتدة لسنواتٍ عديدة، متفهمين وجهة نظركم ومؤكدين لكم سعينا الحثيث لعدم تكرار هذا في المستقبل" – على حد قولها.

وتوالت التعليقات الغاضبة من المواطنين على هذا التبرير الذي لم يتضمن "اعتذارًا" عن المنشور السابق، فيما أكد آخرون أن إدارة المطعم قابلت التعليقات على منشور التهنئة بالسخرية والتهكم، وأصرت آلاف التعليقات على المُضي في المقاطعة الشعبية للمطعم، حتى ولو أصدر المطعم لاحقًا بيان اعتذار.