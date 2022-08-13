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العميد احمدي مقدم يؤكد ضرورة التعاون الاستراتيجي العسكري بين ايران والعراق

العميد احمدي مقدم يؤكد ضرورة التعاون الاستراتيجي العسكري بين ايران والعراق
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس جامعة الدفاع الوطني في ايران العميد اسماعيل احمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا في العراق الفريق الركن مزهر محسن العلاق اليوم السبت في طهران واكد اثناء اللقاء ان امن ايران والعراق مرتبطان وهناك ضرورة لاطلاق تعاون استراتيجي بين الشعبين والقوات المسلحة الايرانية والعراقية.

العالم - ايران

واضاف العميد احمدي مقدم ان تواجد الاجانب في المنطقة وتنامي تنظيم داعش والارهابيين خلق مشاكل عديدة للدولة الجارة العراق وهذا كان يؤثر علينا بالطبع لكن التعاون الاستراتيجي بين الشعبين والقوات المسلحة بين البلدين ادى الى تغلب اعزائنا في العراق على هذه الازمة وان هذه التعاون والتعاضد يمكنه منع حدوث مثل هذه المشاكل في المنطقة.

من جهته قال الفريق الركن العلاق ان الشعبين الايراني والعراقي هما شعبان صديقان وشقيقان ويتمتعان بعلاقات تاريخية موضحا ان زيارته لايران تاتي في اطار مذكرة التفاهم التي وقعت في العام الحالي بين جامعتي الدفاع الوطني في ايران والعراق للاستفادة المشتركة من تجارب الجانبين في اطار التعاون المشترك وتطوير التعاون الثنائئي.

واضاف الفريق الركن العلاق ان هذا اللقاء يدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين ايران والعراق واللذين تعاونا بشكل وثيق في العديد من المجالات ومنها مكافحة تنظيم داعش.

واشار الفريق الركن العلاق الى زيارته لجامعة الدفاع الوطنية في ايران قائلا ان هيكلية هذه الجامعة مرموقة جدا ولها دور في تدوين السياسات وتسطير الانجازات ومن دواعي الفخر ان يتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع هذه الجامعة واطلاق تعاون جيد معها.

واوضح ان الجامعة الدفاعية لجمهورية العراق تدرس فيها تكتيكات مبادئ الحرب وفيها مركز قيادي للابحاث لحل ازمات البلاد.

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