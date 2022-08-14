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اليمن: مقتل قائد لواء في ميليشيات 'دفاع شبوة' باشتباكات مع 'الإنتقالي'

اليمن: مقتل قائد لواء في ميليشيات 'دفاع شبوة' باشتباكات مع 'الإنتقالي'
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تتواصل الميليشيات اليمنية في الجنوب التقاتل فيما بينها من أجل السيطرة على المحافظات والسلطات المحلية الخارجة عن سلطة العاصمة المركزية في صنعاء.

العالم - اليمن

وفي السياق قتل قائد لواء من قوات دفاع شبوة أمس السبت خلال مواجهات مع ما يسمى بوحدات قوات الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

ونقلت صحف محلية، عن مصادر القول إن قائد اللواء الخامس في ميليشيات دفاع شبوة مفرج محمد صالح الحارثي، قتل خلال الاشتباكات التي دارت الليلة الماضية، مع قوات "الانتقالي الجنوبي"، في وسط مدينة عتق، المركز الإداري لمحافظة شبوة.

وأضافت المصادر، أن الحارثي قتل إلى جانب مرافقه عادل صالح الخبشة، بينما أصيب 4 من حراسهم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة التابعة للانتقالي الجنوبي، بالقرب من مستوصف الشفاء وسط مدينة عتق.

ووقعت الاشتباكات نتيجة خلاف بين القوتين على السيطرة على مبان حكومية خارجة عن السلطة، بينها مبنى مكتب التخطيط والتعاون الدولي.

والأربعاء الماضي، سيطرت ميليشيات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مدينة عتق، المركز الإداري لمحافظة شبوة، بعد أيام من المعارك مع قوات شبوة، التي انسحبت بعد تعرضها لضربات جوية.

وبذلك يكون المجلس الانتقالي الجنوبي، قد سيطر على ثالث المحافظات اليمنية، بعد عدنكبرى مدن الجنوب في 2019، ومحافظة سقطرى (جنوب شرق) منتصف 2020.

ولا تزال مناوشات واتهامات مستمرة بين هذه الميليشيات والانتقالي الجنوبي، رغم توقيعهما اتفاقا في الرياض عام 2019، ودخولهما في شراكة بعد تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في نيسان/أبريل الماضي.

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