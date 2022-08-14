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سلطنة عمان: توقعات بانتعاش متصاعد للقطاع السياحي حتى 2026

سلطنة عمان: توقعات بانتعاش متصاعد للقطاع السياحي حتى 2026
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

توقع تقرير دولي، انتعاشا لقطاع السياحة بسلطنة عمان، خلال عامي 2022 و2023، مع توقعات بنمو أقوى خلال فترة التوقعات متوسطة المدى 2024-2026.

العالم - عمان

ورفعت وكالة "فيتش سوليوشنز" الدولية توقعاتها الإيجابية لانتعاش السياحة في سلطنة عُمان، استنادا إلى انتعاشها بشكل ملحوظ، منذ أواخر الربع الأخير من العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الوكالة الدولية، السبت، توقعاتها بمواصلة هذا النمو خلال السنوات المقبلة، بدعم من خطة التنويع الاقتصادي 2040، وخطط تنمية السياحة التي تقوم بها الحكومة.

من جانبها، أكدت وزارة التراث والسياحة العمانية، أن الحوافز التي أعلنتها الحكومة، أسهمت بشكل مباشر في التخفيف من حدة تأثيرات جائحة كورونا على القطاع السياحي والعاملين في القطاع.

وقالت الوزارة، إنها ماضية في تنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة التي تم اعتمادها لتنمية القطاع وضمن ذلك برامج الحوكمة والإدارة وبناء القدرات، والتخطيط والاستثمار، والجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة.

كما أكدت الوزارة مواصلة معالجة التحديات المتعددة التي يواجهها القطاع بالشراكة مع الأطراف المعنية كافة في الحكومة والقطاع الخاص.

ووكالة "فيتش سوليوشنز" إحدى الجهات الدولية المستقلة التي تعمل على دراسة مخاطر الائتمان والقرارات الاستراتيجية من خلال بيانات موثوقة وأبحاث وتحليلات للأسواق العالمية.

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