أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 14أغسطس 2022

ايران ..

مناورات بحرية إيرانية روسية صينية مشتركة ضخمة بالبحر الكاريبي الباحة الخلفية لأمريكا .

سياست روز ..

الإطار التنسيقي يحذر .. ليس بمقدور أي تيار وطرف مصادرة رأي الشعب العراقي .

عصر ايرانيان ..

حركة حماس .. المشاريع الإستيطانية الصهيونية إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

جمهوري اسلامي ..

روسيا تتهم أمريكا بدخول الحرب في أوكرانيا عمليا بدعمها العسكري والسياسي لكييف .

اطلاعات ..

واشنطن تؤكد في تراجع مقابل بكين عدم دعمها لإستقلال تايوان .

آفتاب يزد ..

أحمد شاه مسعود يحذر من أن القاعدة وطالبان وجهان لعملة واحدة .

كيهان ..

المعارضة السعودية تتحدث عن تشكيل ولي العهد وحدة أمنية لتصفية خصومه في الخارج.

مردم سالاري ..

ترامب قد يواجه إتهامات بالتجسس وتجاهل قوانين السرية بضبط الشرطة لوثائق سرية بمنزله.

ابتكار ..

الشرطة الفدرالية تعثر على إحدى عشرة وثيقة بالغة السرية مخبئة بمنزل ترامب.

آرمان ملي ..

الصين تحذر اليابان من مواجهة تبعات خطيرة لإنسياقها لسياسات واشنطن بشأن تايوان .

قدس ..

وزير الدفاع البريطاني" بن والاس " يعترف بهزيمة بلاده وحلف الناتو في أفغانستان .

خراسان ..

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين لمدة أسبوعين بالبحر الكاريبي قرب فنزويلا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت عن الأزمة السياسية في العراق في افتتاحيتها ( السبيل لخروج العراق من الأزمة)..

الظروف والاجواء المعقدة التي يشهدها العراق باتت تهدد بوضعه على حافة كارثة سياسية خطيرة مع تفاقم الخلافات بين التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر والاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق ..

ان العراق يشهد تحشيدا سياسيا في الشارع او نقل للازمة السياسية للشارع بدلا من طاولة الحوار رغم كل المبادرات الداعية للتهدئة. ان ما يحدث نوع من العسكرة في الشارع بين الجانبين .

"إن توجيهات المرجعية الدينية العليا بالعراق كفيلة بتهدئة الأجواء على أن تلتزم القوى السياسية بالقانون والدستور لتجنب الإنزلاق بمتاهات"

وهذا هو السبيل الأنجع لإنهاء الاقتحامات والاعتصامات والظاهرات فالتحشيد في الشارع يحمل مخاطر كبيرة على امن واستقرار العراق, والتحشيد قد ينجر لمواجهات لن يكون فيه اي طرف رابح, وعسكرة الشارع بحشود من انصار الطرفين لن يحل اية مشكلة بل سيضفي تعقيدات بالغة الخطورة على قضايا قابلة تماما للحل بالحوارالمباشر .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (أوكرانيا وغزة وإزدواجية المعايير)..

اذعن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل لواقع تعامل الغرب باطار ازدواجية صارخة في المعايير مقابل الشعبين الاوكراني والفلسطيني.حسب بوريل نفسه ..

"الغرب يعتبر دعم أوكرانيا وشعبها مقابل روسيا مسؤولية إنسانية وأخلاقية , لكنه يغمض عينه تماما عما يواجهه الفلسطينيون من ظلم"

وبالطبع تجنب بوريل الاشارة بصورة صريحة للكيان الصهيوني لتفادي اية ردود فعل صهيونية لكنه نوه بالحرب الاخيرة التي شنها الكيان على غزة وما ادت اليه من مصرع مدنيين فلسطينيين من اطفال ونساء وشيوخ. والواقع هو ان ما قاله بوريل اعتراف غربي خجول لكنه يعطي للعالم صورة واقعية عن مدى ازدواجية المعايير الغربية بشأن قضايا حقوق الانسان والحرية والعدالة, وهي ازدواجية تتحكم بها المصالح والاهداف الاستراتيجية وحتى الرؤية العنصرية للقضايا.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الحظر الأمريكي تهديد متهرئ)..

ايران ابدت استعدادها دائما للتفاوض لحل اية مشاكل عالقة على صعيد احياء الاتفاق النووي وبشرط ان ترتكز المفاوضات على ارضية ضمان حقوقها القانونية ومصالحها ااقتصادية في هذا الاتفاق. وكذلك بشرط ان تكون جادة في مواقفها الداعية لاحياء هذا الاتفاق وبالالتزام بتعهداتها فيه.

"إن على الغرب غلق ملف أية إتهامات بشأن البرنامج النووي الإيراني, فبقاء الإتهامات يفرغ الإتفاق النووي من معناه وجدواه"

وبالطبع اغلاق هذا الملف هو الخطورة الرئيسية التي ينبغي على امريكيا والترويكا الاوروبية بعد الغاء الظر وتقديم الضمانات اللازمة لبلادنا وعندها سيكون احياء الاتفاق النووي ممكنا تماما .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الديمقراطيون يسعون لإغلاق سبل عودة ترامب )..

الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يراهن على دعم اغلبية جمهورية لترشيحه في الانتخابات الرئاسية عام 2024 , الا احلامه بالعودة للبيت الابيض تصطدم بعدة سيناريوهات للديمقراطيين لعرقلة ترشيحه ولمنعه من دخول السباق الرئاسي من الاساس. والجديد في هذا السياق يتمثل في ..

"ضبط الشرطة الفدرالية في عملية تفتيش لمنزل ترامب وثائق عالية السرية , الأمر الذي قد يعرضه لمتاعب قانونية جدية "

وهناك انباء متباينة عن طبيعة هذه الوثائق ومن بينها احد عشرة وثيقة صنفت بكونها على اعلى درجات السرية وترتبط كما يبدو بالاسلحة النووية .

ان ترامب الملاحق قانونيا بملف احداث اقتحام انصاره لمبنى الكونغرس بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية, قد يواجه اتهامات جدية تصل الى حد تجاهل القانون المضاد للتجسس وتجاهل المصالح الامنية للبلاد. وبالطبع قد يرتبط مستقبل ترامب في نهاية الامر بنتائج انتخابات الكونغرس النصفية بنوفمبر .

كيهان ..

في مقالها ( الإتحاد الأوروبي مقابل الإتحاد الأوروبي)كتبت صحيفة كيهان ..

الخلافات بين الاتحاد الاوروبي وبولندا حول لمن الاولوية والافضلية, "قوانين الاتحاد ام القوانين الداخلية البولندية", باتت مرشحة لدخول المزيد من التعقيدات بعد تهديد بروكسل بتجميد ميزانية الانعاش الاقتصادي الاوروبية الخاصة بكورونا والمخصصة لبولندا وذلك في حالة مواصلة الاخيرة لنهج تجاهل القوانين الاوروبية. وردت بولندا بانها ستستخدم كل الاوراق مقابل الاتحاد الاوروبي .

"إن هناك مخاوف جدية لدى الإتحاد الأوروبي من أن تسير بولندا في نفس مسار بريطانيا أي الخروج تدريجيا من عضويته"

وهومسار ترى بروكسل مركز رئاسة هذا الاتحاد بأنه سيضعف اوروبا وحلف الناتو مقابل روسيا كما انه سيشجع التيارات القومية المتطرفة في بلدان الاتحاد برفع اصواتها والتحرك في نفس الطريق وبالتالي انهيار هذا الاتحاد .