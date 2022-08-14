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هل يمكن الوثوق بتصريحات الوزير الترکي حول سوريا؟

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

وأكد الكاتب والباحث السياسي د. فائز حوالة ان التجربة العملية دعت لعدم الوثوق الی اي تصريح من تركيا في هذا التوقيت بالذات.

العالم - خاص بالعالم

وقال حوالة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو تتضمن ثلاثة أمور مهمة للغاية وهي الشكل والمضمون والتوقيت.

وأوضح ان تركيا أصبحت اليوم تفقد الورقة تلو الاخری في التأثير علی مجريات الاحداث في سوريا ويبقی لها تحديداً ورقة اللاجئين السوريين التي سوف تلعبها تركيا كورقة رابحة لها وأن تظهر نفسها حمامة سلام بالنسبة للموضوع السوري تحديداً في الوقت الذي شعرت فيه تركيا ان موضوع استفزاز اوروبا في مجال اللاجئين واخذ الاموال منهم أصبحت من الماضي. لذلك أصبح العبئ الداخلي علی تركيا من وجود اللاجئين السوريين وخاصة ان تركيا قادمة علی استحقاقات مهمة للغاية لذلك كان لابد من لعب هذه الورقة.

وطرح فائز حوالة عدة احتمالات أولها محاولة التخلص من مولود جاووش أوغلو قبيل الانتخابات وهناك معلومات في الداخل التركي عن وجود خلافات مابين اردوغان واوغلو؛ لذلك اتت هذه التصريحات والبوح عنها بعد 10 أشهر من اللقاء الذي حصل بين وزراء خارجية سوريا وتركيا.

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