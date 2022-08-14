نيابة عن بايدن.. 'كامالا هاريس' تزور اليابان لحضور جنازة 'شينزو آبي' الشهر المقبل

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن زيارة هاريس لليابان -من أجل حضور المراسم التي ستقام في 27 سبتمبر والتي ستحضرها نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن- ستكون هي الأولى لها منذ أن أدت اليمين كنائبة للرئيس في يناير 2021، مضيفة أن الرئيس الأسبق باراك أوباما يخطط أيضا لحضور الجنازة، حيث أكد المصدر إن الحكومة الأمريكية ترتب لإرسال فريق إلى اليابان ربما في أواخر أغسطس الجاري.

وقدمت هاريس -وهي أول نائبة من أصل آسيوي لرئيس أمريكي- تعازيها بعد تعرض آبي لحادث إطلاق النار في الثامن من يوليو أثناء إلقائه خطابا انتخابيا على طريق في مدينة نارا الغربية.

وقالت هاريس -في تغريدة لها على منصىة تويتر- "لقد كان صديقا مقربا للولايات المتحدة وفي هذا اليوم المأساوي، نقف مع أصدقائنا اليابانيين في تكريمه وإدانة هذا العمل العنيف المروع".