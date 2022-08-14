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أول تعاون عقب جائحة "كورونا"..

مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وتايلاند

مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وتايلاند
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

بدأت القوات الجوية الصينية والتايلاندية، اليوم الأحد، تدريبات مشتركة بشمال شرق تايلاند؛ في أول تدريبات من هذا النوع منذ سنوات بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

العالم - آسيا والباسفيك

وتأتي تدريبات "فالكون سترايك" بعد التدريبات العسكرية الصينية الأكبر على الإطلاق حول تايوان، والتي أجريت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأخيرة إلى هناك.

وقال قائد القوات الجوية التايلاندية المارشال براباس سورنشايدي - بحسب صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية - إن تدريبات "فالكون سترايك"، التي تمتد من 14 إلى 25 أغسطس الجاري في شمال شرق تايلاند، تهدف إلى "تعزيز العلاقات والتفاهم" مع الصين.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الوحدة الصينية الزائرة ستضم طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل وطائرات إنذار مبكر محمولة جوا (إيه إي دابليو).

وأضافت الوزارة أن التدريبات ستشمل التدريب على "الدعم الجوي والضربات على أهداف أرضية ونشر القوات على نطاق صغير وكبير".

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