طالبان تدعو إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان

العالم - افغانستان

والتقى وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة لطالبان أمير خان متقي، اليوم الأحد، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول بهادر امينيان.

وبحسب بيان وزارة خارجية طالبان، فقد تم في هذا اللقاء مناقشة ومراجعة تسهيلات تقديم الخدمات القنصلية لرجال الأعمال والعمال والمهاجرين الأفغان في إيران.

ودعا أمير خان متقي، في معرض تقديره لزيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني لأفغانستان، إلى تسهيل إصدار التأشيرات لرجال الأعمال والعمال والمهاجرين الأفغان في إيران.

وأضاف: من أجل التكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي وزيادة التجارة مع إيران، ينبغي توسيع تجارة الترانزيت والنقل وخفض التكاليف.

وكانت السفارة الإيرانية في كابول، قد أعلنت اليوم، عن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية إلى كابول لإجراء مشاورات مع مسؤولي طالبان.

وكتبت السفارة الإيرانية في كابول في تغريدة على تويتر: إن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي وصل إلى أفغانستان، من أجل إجراء محادثات مع السلطات الأفغانية بشأن التعاون القنصلي، وتقنين الدخول غير القانوني للمواطنين الأفغان إلى إيران، وأمن الحدود المشتركة وإصدار التأشيرات للراغبين بالسفر إلى كربلاء خلال زيارة الأربعين.

يذكر أن المبعوث الإيراني الخاص بشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي كان قد التقى يوم الجمعة الماضية، مع وزير خارجية حكومة طالبان.

كما قام وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي الأسبوع الماضي بزيارة إلى كابول لإجراء مشاورات مع مسؤولي طالبان.