وزير الداخلية العراقي: عيون وقلوب الأجهزة الأمنية ستكون مع زائري الأربعين

العالم - العراق

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان " وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين زيارة الأربعين عثمان الغانمي عقد مؤتمرا أمنيا موسعا في قيادة عمليات كربلاء التي وصلها، صباح اليوم الأحد، برفقته نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وعدد من القادة والضباط وقادة الحشد الشعبي، بحضور محافظ كربلاء المقدسة وقادة الشرطة للمحافظات المحاذية لكربلاء المقدسة، لمناقشة آخر الاستعدادات لإحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأكد الوزير أن "العالم يستلهم الدروس والعبر من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، مشدداً على أن تكون هذه الزيارة خالصة لهذه الذكرى، داعياً الى تكثيف الجهود الاستخبارية والتنسيق والمتابعة بين جميع الدوائر الحكومية المختصة لتأمين هذه الزيارة، فضلا عن التعاون مع المواكب الخدمية والتواصل معها".

واوضح، أن عيون الأجهزة الأمنية وقلوبها ستكون مع الزائرين، كما اطلع على آخر الاستعدادات الأمنية والخدمية، مشدداً على مضاعفة الجهود لتوفير أفضل الخدمات للزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة من داخل البلاد وخارجها.

وأشاد، الغانمي بالنجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية المختصة والوزارات والدوائر المعنية في تأمين زيارة عاشوراء قبل عدة أيام.