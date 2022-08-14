سوريا.. تتبع لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في الوزارات

العالم - سوريا

وناقشت اللجنة الخطوات اللازمة في كل وزارة لتطوير البنية المعلوماتية وتدريب الكوادر العاملة في مشاريع التحول الرقمي والتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المسار المحدد لكل مشروع ووضعه بالخدمة في الوقت المحدد.

وأكد عرنوس أهمية المتابعة المستمرة من قبل الوزارات لإنجاز استراتيجية التحول الرقمي على المستوى الوطني والتي من شأنها توفير بنية رقمية تمكن من تقديم خدمات متكاملة لرفع كفاءة العمل الحكومي وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أهمية متابعة تعزيز البنية الخاصة بشبكة الإنترنت باعتبارها أساس جودة العمل في مجال التحول الرقمي وبما يضمن إمكانية النفاذ إلى الشبكة بموثوقية عالية.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب عرضاً حول الخطوات المنجزة في مشاريع التحول الرقمي موضحاً أن الاستراتيجية تتضمن 11 مشروعاً حيث تم الوصول إلى المرحلة الثانية في مشروع البنية التحتية للحوسبة السحابية وتتم دراسة العروض لمشروع منظومة المشتريات الحكومية وتم التعاقد على إدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع وسيتم الإعلان قريباً عن مشروعات إدارة عمليات المركبات التجارية ومنصة المستثمرين وأتمتة السجل الصناعي والصحي والضريبي والتجاري والتدريب على تمكين الحوكمة وتحفيز العاملين في مشاريع التحول الرقمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي وصل إليها مشروع البنية التحتية للحكومة الالكترونية المتضمنة الإدارة الإلكترونية المتكاملة للدعم الحكومي ومركز خدمة المواطن الإلكتروني والحجز الاحتياطي والبطاقة الإلكترونية والمعاملات الحكومية الإلكترونية وجواز السفر والدفع الإلكتروني إضافة إلى استعراض مشاريع هيئة خدمات الشبكة والسورية للمدفوعات الإلكترونية والسورية للاتصالات.

ووافقت اللجنة على تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة مهمتها متابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي في الوزارة وتم التأكيد على الالتزام بالمسار التنفيذي المحدد لكل مشروع وتأهيل الكوادر العاملة في مجال التحول الرقمي في مركز التميز السوري الهندي والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مركز البحوث والدراسات العلمية إضافة إلى الإسراع بأتمتة الصحيفة العقارية للحفاظ على حقوق المواطنين.

وكلفت اللجنة وزارة الاتصالات والتقانة متابعة العمل مع الوزارات التي لديها مشاريع واردة في استراتيجية التحول الرقمي لعام 2022 بهدف تنفيذ المشاريع ضمن الخطة الزمنية المحددة ورفع تقارير دورية إلى لجنة التحول الرقمي بالإنجاز ومعوقات التنفيذ إن وجدت واقتراح الحلول الكفيلة بالتنفيذ الصحيح والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد مشاريع التحول الرقمي الواجب إضافتها في خطة العام 2023 والقيمة المالية والجدوى الاقتصادية لها.

وأكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بتدريب وتحفيز الكوادر البشرية العاملة في مجال التحول الرقمي في جميع الوزارات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملها وضرورة وضع مؤشرات أداء لقياس تنفيذ المشاريع الواردة في خطط الوزارات.

وكلفت اللجنة وزارة الاتصالات والتقانة وضع خطة عمل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات للبدء بالعمل على منظومة المراسلات الحكومية مع تأمين التدريب اللازم للعاملين عليها وبناء الدواوين الإلكترونية في الوزارات إضافة إلى استمرار العمل مع الوزارات لوضع خطة تحول رقمي قطاعية موثوقة ومعتمدة لكل وزارة على أن تنجز الخطط قبل نهاية العام الحالي.