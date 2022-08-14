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ميليشيا "قسد" تختطف شباناً في الرقة السورية لتجنيدهم قسرا

ميليشيا
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

واصلت ميليشيا (قسد) المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية ضد أهالي المناطق التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية حيث أقدم مسلحوها على اختطاف عدد من الشبان في مدينة الرقة لتجنيدهم قسراً للقتال في صفوفها.

العالم - سوريا

وحسب "سانا" ذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة تابعة للميليشيا شنت حملة مداهمة واسعة في مدينة الرقة وأقامت حواجز مسلحة واختطفت عدداً من الشبان من منازلهم ومن وسائل النقل واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها للقتال في صفوفها.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا كثفت عمليات المداهمة واختطاف الشبان مؤخراً لتعويض النقص الحاصل في صفوفها جراء الخسائر التي تتكبدها وحالات الفرار من معسكراتها ورفض الأهالي التعامل معها وإرسال أبنائهم إلى تلك المعسكرات.

وأوقفت حواجز تابعة لميليشيا (قسد) الخميس الماضي عدداً من الحافلات وأنزلوا منها بالقوة طلاباً خلال عودتهم من مراكزهم الامتحانية واقتادوهم ليصار إلى زجهم في القتال ضمن صفوفها.

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