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شاهد.. عشرات الضحايا بحريق ضخم اندلع بكنيسة مصرية

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة الحريق في كنيسة أبو سيفين غرب العاصمة المصرية القاهرة إلى واحد وأربعين قتيلاً وأربعة عشر جريحاً.

العالم - مصر

أفاقت مصر على حادث مأساوي تسبب بسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح جراء حريق شب في كنيسة للأقباط الأرثوذوكس.

الحادث وقع في كنيسة أبو سيفين الواقعة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة، حيث قالت الكنيسة عبر بيان إن حريقا كبيرا اندلع في المبنى أثناء إقامة قداس صباحي ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المصلين.

وزارة الداخلية قالت عبر بيان إن الحادث وقع في حدود الساعة التاسعة صباحا ونجم عن خلل كهربائي أدى لاشتعال النيران بجهاز مكيف في الطابق الثاني من المبنى.

من جهتها اعلنت النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق كبير في الحادث. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفی مدبولي:"كل رجال الحماية المدنية بذلوا جهداً کبيراً جداً وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وايقافه قبل ان يتفاقم لانه وقع في منطقة شعبية ومكتضة بالسكان".

اما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فأكد أنه يتابع تطورات الحادث وقال عبر بيان إنه وجه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية باتخاذ ما يلزم للتعامل مع الحادث مقدما تعازيه لذوي الضحايا.

وبحسب مصادر مسؤولة فان أكثر من خمسة آلاف شخص كانوا داخل الكنيسة وقت الحادث وأن الدخان الكثيف إضافة إلى تدافع حصل لدى محاولة المصلين الهرب من الموقع أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث.

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