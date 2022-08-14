شاهد.. اندلاع حرائق على الحدود الجزائرية التونسية!

العالم - حوادث

وعرفت ولاية الطارف الحدودية، حرائق في عدد من المناطق الغابية حيث قالت الحماية المدنية للولاية، يوم الأحد، إن وحداتها تدخلت بمعية الجيش ومحافظة الغابات والدرك لإخماد الحرائق، كما قامت مروحية الجيش الوطني بعدة إسقاطات لإخماد الحريق.





وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن وحدات الحماية المدنية سجلت 2736 تدخلا في مناطق مختلفة بالجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 إلى 14 أغسطس 2022.



وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 78 حريق من الغطاء النباتي في كل من ولايات بجاية، وباتنة، والبويرة، وتيزي وزو، وسطيف، وسكيكدة، والشلف، وجيجل، وبومرداس، الطارف، وغليزان.



ومن بين هذه الحرائق، تم تسجيل 45 حريق غابات وأدغال وأحراش، وكذا 33 حريق محاصيل زراعية.





وأدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ42 هكتار بين غابات، أدغال وأحراش، إلى جانب 1850 حزمة تبن، و1398 شجرة مثمرة و14 نخلة.



ومكن تدخل مصالح الحماية المدنية، من القضاء على هذه الحرائق ومنع انتشار رقعة الحريق إلى أماكن أخرى وحماية النسيج النباتي.