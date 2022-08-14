رئيسي: خطاب المقاومة الطريق الوحيد للتغلب على مشاکل العالم الإسلامي

العالم - ايران

وأشار الرئيس إبراهيم رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء إلى تسمية يوم بالروزنامه في إيران کـ يوم المقاومة الإسلامية مشيدا بمفهوم المقاومة ونهجها الرفيع قائلا: أثبتت التجارب الماضية أن الشعوب العالمية کلما انتهجت سبيل المقاومة بوجه التيار السلطوي والمتغطرس نجحت ووصلت إلى العزة والاستقلال.

وصرح رئيسي أن خطاب المقاومة هوالطريق الوحيد المؤثر للتغلب على مشاکل وقضايا العالم الإسلامي العالقة خاصة القضية الفلسطينية، منوها بذکرى شهداء نهج المقاومة لاسيما الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج حسين همداني قائلا: ينوه الشعب الايراني وکافة شعوب المنطقة والعالم بجهود وتضحيات المقاتلين والقادة‌ العسکريين في خندق المقاومة.