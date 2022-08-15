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لماذا يصعّد الشارع المغربي مناهضة التطبيع مع الاحتلال؟

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس المؤتمر العربي العام خالد السفياني، ان القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي لا تغيب ابداً عن الساحة المغربية، حتى نقول انها عادت الى المشهد المغربي.

خاص بالعالم

وقال السفياني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان المغرب شعبياً كان اول من وضع مقترح قانون تجريم التطبيع في البرلمان المغربي منذ ما يقرب خمسة سنوات.

واوضح السفياني، ان الشعب المغربي يعتبر نفسه معني بالقضية الفلسطينية بقدر ما يكون الفلسطينيون معنيين بها، والمفروض ان يكون الشعب المغربي شريك الفلسطينيين في النضال لتحرير فلسطين والقدس المحتلة، داعياً الى مبادرات رسمية وشعبية وليست شعبية فقط من اجل الدفاع عن القدس والانخراط الجماعي في تحريرها وتحرير فلسطين.

من جانبه، اكد الباحث والكاتب هشام توفيق، ان التصعيد في الشارع المغربي، تنديداً وشجباً وميدانياً ونصرة ودعاً انتقلت من مناهضة التطبيع الى مقاومة التطبيع، ومن ثم الى نصرة القضية الفلسطينية.

وقال توفيق: ان هنالك سبب تاريخي وهو ان المغاربة لهم تاريخ مع الشعب الفلسطيني، من نضال وجهاد وحراسة من قبل المغاربة للقدس ولفلسطين، الى ان جاء الاجتياح الاسرائيلي عام 1967.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6312683

https://www.alalam.ir/news/6312688

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