لماذا يصعّد الشارع المغربي مناهضة التطبيع مع الاحتلال؟

خاص بالعالم

وقال السفياني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان المغرب شعبياً كان اول من وضع مقترح قانون تجريم التطبيع في البرلمان المغربي منذ ما يقرب خمسة سنوات.

واوضح السفياني، ان الشعب المغربي يعتبر نفسه معني بالقضية الفلسطينية بقدر ما يكون الفلسطينيون معنيين بها، والمفروض ان يكون الشعب المغربي شريك الفلسطينيين في النضال لتحرير فلسطين والقدس المحتلة، داعياً الى مبادرات رسمية وشعبية وليست شعبية فقط من اجل الدفاع عن القدس والانخراط الجماعي في تحريرها وتحرير فلسطين.

من جانبه، اكد الباحث والكاتب هشام توفيق، ان التصعيد في الشارع المغربي، تنديداً وشجباً وميدانياً ونصرة ودعاً انتقلت من مناهضة التطبيع الى مقاومة التطبيع، ومن ثم الى نصرة القضية الفلسطينية.

وقال توفيق: ان هنالك سبب تاريخي وهو ان المغاربة لهم تاريخ مع الشعب الفلسطيني، من نضال وجهاد وحراسة من قبل المغاربة للقدس ولفلسطين، الى ان جاء الاجتياح الاسرائيلي عام 1967.

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https://www.alalam.ir/news/6312683

https://www.alalam.ir/news/6312688