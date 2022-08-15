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قطر تدعو الأطراف في أفغانستان للالتزام باتفاق الدوحة

قطر تدعو الأطراف في أفغانستان للالتزام باتفاق الدوحة
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الخارجية القطرية، جميع الأطراف في أفغانستان، إلى التزام اتفاق الدوحة.

العالم - قطر

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده نائب وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، في كوالالمبور، عقب لقائه نظيره الماليزي "إسماعيل صبري يعقوب".

وقال الوزير القطري، إن بلاده "تحث جميع الأطراف في أفغانستان على التزام اتفاق الدوحة، وإعطاء الجميع بأفغانستان حقهم في التعليم".

وعبر "بن عبدالرحمن"، عن خيبة أمل قطر من بعض التدابير المتخذة "لاسيما بحق النساء".

كما طالب جميع الأطراف على الالتزام باتفاق الدوحة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وسبق أن دعت قطر، في أعقاب إعلان واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة "أيمن الظواهري"، الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان: "تتابع دولة قطر التطورات في أفغانستان وتدعو كافة الأطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة والالتزام به، ومنها أن لا تكون أفغانستان ملاذا للأفراد والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة".

وجددت "طالبان"، التزامها بـ"اتفاق الدوحة"، رغم تأكيدها واستنكارها لاختراقه من قبل واشنطن، عبر اغتيال "الظواهري".

وأبرم "اتفاق الدوحة"، بين "طالبان" وواشنطن في 2020، وأنهى الحرب في أفغانستان، التي استمرت 19 عاماً، قبل أن يمهد لانسحاب أمريكي من عموم البلاد.

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