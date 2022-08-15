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رفضا للإنتهاكات الصهيونية..

نائب لبناني يدعو الحكومة لتقديم شكوى لمجلس الامن

نائب لبناني يدعو الحكومة لتقديم شكوى لمجلس الامن
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

طالب النائب حسن مراد الحكومة بتقديم شكوى  عاجلة لمجلس الامن رفضا للإنتهاكات الصهيونية الأجواء اللبنانية.

العالم - لبنان

وغرّد مراد اليوم الاثنين، عبر "تويتر" كاتبا: مرة جديدة ينتهك العدو اجواء لبنان ليمارس إرهابه في الإعتداء على سوريا، وعليه وحرصاً على السيادة ورفضا لإستعمال الأجواء اللبنانية في الإعتداء على دولة شقيقة ندعو الحكومة اللبنانية الى التقدم بشكوى عاجلة لمجلس الامن رفضا للإنتهاكات الصهيونية.

ونفذت طائرات حربية إسرائيلية معادية غارات وهميّة فوق مناطق الناعمة، خلدة، والضاحية الجنوبية ومناطق صيدا، إقليم الخروب وطريق الساحل بين بيروت والجنوب، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق طائرات حربيّة اسرائيلية معادية، مساء أمس صاروخين من قبالة سواحل الجية، باتجاه الأراضي السورية.

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