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رؤساء حكومات دول أوروبا الشمالية وألمانيا يناقشون مسائل الدفاع في أوسلو

رؤساء حكومات دول أوروبا الشمالية وألمانيا يناقشون مسائل الدفاع في أوسلو
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

قالت الحكومة الفنلندية، اليوم الاثنين، إنّ "رؤساء حكومات دول أوروبا الشمالية وألمانيا يناقشون مسائل الدفاع، والبيئة ومصادر الطاقة المتجددة، خلال اجتماع سنوي غير رسمي في أوسلو".

العالم- أوروبا

وجاء في بيان الحكومة: "الموضوع الرئيسي للقاء رؤساء وزراء الدول الشمالية سيكون تطوير التعاون في مجال الدفاع، لأنّ فنلندا والسويد تنضمان إلى حلف الناتو".

وأضاف البيان أن "اللقاء سيناقش أيضاً "مواضيع حماية البحار، وترويج استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعميق التعاون في مجال الحلول المستدامة وغير المؤثرة في المناخ".

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقّع، منذ يومين، وثيقة قبول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، التي اعتمدها البرلمان الفرنسي في 2 آب/أغسطس الجاري.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إنّ "عشرين حليفاً" من أعضاء الناتو "صدقوا على البروتوكولات".

وفي 9 آب/أغسطس الجاري، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن بروتوكولات انضمام الدولتين، مؤكداً أنّ أبواب الحلف "مفتوحة لكل الدول التي تستوفي شروط الانضمام إليه".

يشار إلى أنّ الدولتين تحتاجان إلى تصديق 30 دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي من أجل أن تتمكّنا من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة الحلف في حال تعرّضهما لأي هجوم.

وبموجب البروتوكولات، يمكن للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دعوة كل من السويد وفنلندا رسمياً للانضمام إلى الحلف، إلا أنّ عملية التصديق قد تحتاج أشهراً.

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