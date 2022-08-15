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قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة بالضفة
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام نفذتها فجر اليوم الإثنين، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

العالم-فلسطين

وتركزت الاعتقالات في منطقة دير ابو مشعل، شمال غرب رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال نحو ثمانية فلسطينيين، معظمهم من الأسرى المحررين، قبل أن تفرج عنهم صباح اليوم، وفق ما أفاد مكتب إعلام الأسرى (مستقل).

وتوزع باقي المعتقلين على مناطق بيت فجار جنوب بيت لحم، والرام والجديرة وحزما في القدس الشرقية، وعصيرة شمال نابلس، وزبوبا شمال غرب جنين، وبير زيت شمال رام الله.

ويقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ويشن حملات اعتقال في صفوف المواطنين، وينقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف العسكرية.

ويصاحب عمليات الاعتقال تفتيش المنازل والعبث بمحتويتها وتخريبها قبل الانسحاب منها.

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