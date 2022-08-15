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شاهد.. اكبر معرض دولي تحتضنه طهران لقطاع البناء، ما الهدف منه؟

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

تحتضن العاصمة الإيرانية طهران فعالياتِ المعرض الدولي لقطاع البناء والتشييد في دورته الثانية والعشرين تحت رعاية غرفة التعاون الايرانية بمشاركة ألف شركة داخلية وخارجية.

خاص بالعالم

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد.. اكبر معرض دولي تحتضنه طهران لقطاع البناء، ما الهدف منه؟