العراق..وزير الصدر ينتقد كتلة صادقون النيابية

العالم-العراق

وعدد وزير الصدر في بيان، اليوم الاثنين (15 آب 2022)، عدة أسباب تؤكد عدم تحملهم مسؤولية ما يجري في العراق، مسمياً كتلة صادقون النيابية في بداية البيان بكتلة “كاذبون”:

أولاً: لم نوافق على الاتفاقية الأمنية المخزية.

ثانياً: قاومنا المحتل الذي هو من أهم أسباب فسادكم.

ثالثاً: لم نشترك بمجلس الحكم في حينها.. على الرغم من إصرار كبيركم على الاشتراك في حينها.

رابعاً: سحبنا ستة وزراء بسبب الفساد.

خامساً: حاسبنا فاسدينا أو من نشك بفسادهم.. ورفضتم ذلك منا.. والتحق فاسدونا معكم.

سادساً: كتلة كاذبون أوضح دليل على اننا قاومنا الفساد وإلا لما كنتم مطرودين من التيار.

سابعاً: لم نفاوض المحتل من اجل الخروج من السجون كما فعلتم.

ثامناً: ما ان أججتم الفتن بيننا وبينكم سارع قائدنا لإطفائها.

تاسعاً: التبعية اكبر أسباب الفساد وكبيركم يقول بما معناه تبعيتنا سر نجاحنا.

عاشراً: لم نتعد على مصفى بيجي.

حادي عشر: ماعدكم كصكوصة وكبيركم يقول لو تم محاسبة الفاسدين لامتلأت السجون .. بمعنى أنه لا بد من عدم محاسبتهم.

ثاني عشر: تخلينا عن المشاركة في الانتخابات.

ثالث عشر: سحبنا 73 نائباً قحياً لكي لا نتوافق مع فسادكم.

رابع عشر: تستغلون أفراد الحشد الشعبي لتلبية شهواتكم.. ونحن نريد حفظ دمائهم وحفظ سمعتهم ناصعة.. فهم مجاهدون شهداء كرام، وغيرها من الأمور .. فلا تتغافلوا.