رئاسة كوريا الجنوبية تواصل مقايضة نووي كوريا الشمالية بمشاريع سخية

العالم _ أسيا و الباسفيك

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن النائب الأول لمستشار الأمن الوطني، كيم تيه هيو، إشارته إلى أن "هدف سياسة إدارة يون سيوك يول المتعلقة بكوريا الشمالية، هو تحقيق نزع السلاح النووي وبناء السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية".

ورأت الوكالة أن تلميحات المسؤول الكوري الجنوبي تشير إلى "أن الخطة الجريئة تشمل أيضا إجراءات لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة في المجال العسكري وإحلال السلام في المجال السياسي، رغم أن الرئيس يون سيوك يول عرض في وقت سابق من اليوم أثناء خطابه بمناسبة يوم التحرير، المساعدات الاقتصادية بشكل أساسي متعهدا بتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت بيونغ يانغ خطوات نحو نزع السلاح النووي".

وصرح النائب الأول لمستشار الأمن الوطني بأنه ما أن يتم "التوصل إلى اتفاق شامل بين الكوريتين لنزع السلاح النووي، سيتم تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية المشتركة وتشغيلها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين بشكل جدي مقابل خطوات نزع السلاح النووي على مراحل مثل التجميد والإبلاغ والتفتيش والتفكيك".

ولفت المسؤول الكوري الجنوبي إلى أنه "سيتم توسيع التعاون على مراحل حيث سيتم تنفيذ مشاريع فعالة ومحددة في 3 مجالات، هي البنية التحتية وتحسين معيشة الشعب والتنمية الاقتصادية".

وأشار كيم إلى أن محاولات ظهرت على مدار الثلاثين عاما الماضية، "للقيام بإجراءات لنزع السلاح النووي، وتم التوصل إلى اتفاقيات عدة مرات، ولكن دون نتائج ملموسة، داعيا كوريا الشمالية إلى الاستجابة لعرض الجنوب".