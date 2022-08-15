الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد ساعات من عدوان إسرائيلي على ريف دمشق..

طائرات مسيرة تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة التنف وواشنطن تؤكد

طائرات مسيرة تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة التنف وواشنطن تؤكد
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

استهدفت طائرات مسيرة انتحارية وأخرى مزودة بصواريخ، القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف عند الحدود السورية - العراقية.

العالم-سوريا

وأكدت مصادر أمنية، أن الطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها في قاعدة التنف رغم محاولة الجيش الأمريكي اعتراضها، مشيرةً إلى أن الهجوم تم حوالي الساعة السادسة والنصف صباح اليوم.

وجاء استهداف المصالح الأمريكية في التنف بعد ساعات من عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس أدى لاستشهاد ثلاثة عسكريين.

وزعم الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين، أنه اعترض طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة التنف عند الحدود السورية-العراقية.

من جهته، أعلن "جيش مغاوير الثورة" الذي تدعمه واشنطن وتوكل إليه مهام حماية محيط التنف، تعرض نقاط في قاعدة التنف لهجوم بواسطة طائرات مسيرة.

ونشر الفصيل الذي تدعمه واشنطن صورا تظهر اضرار في بعض النقاط قال إنها للأضرار الناجمة عن هجوم الطائرات المسيرة.

هذا ولم تتبى أي جهة المسؤولية حتى الان عن الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة التنف.

روابط ذات صلة

سوريا.. القضاء على أبرز متزعمي تنظيم داعش في المنطقة الجنوبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ205

استهداف قواعد تركية بهجمات الصاروخية في شمال سوريا

فرنسا تعلن مغادرة آخر عسكرييها من قوة "برخان" لمالي

باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي 

جمعية الدراسات العربية: الاحتلال يركز على باب الرحمة في تهويده للأقصى