باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي 

العالم - ايران

وفي هذا الاجتماع ، قدم باقري شرحا لمسيرة جولة المحادثات الأخيرة في فيينا التي استمرت 5 أيام ، وشروحات كاملة حول مضمون الأفكار التي اقترحها "إنريكي مورا" نائب منسق الاتحاد الأوروبي.

وأوضح باقري كذلك عملية مراجعة الأفكار في طهران وقال: بناءً على الاستراتيجيات المحددة ، كان إنهاء المطالبات السياسية المتعلقة بقضايا الحماية وإنشاء الضمانات اللازمة لضمان استدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاقية محور محادثات فريق التفاوض في فيينا.

وقال : بناء على الاستراتيجيات المحددة ، كان إنهاء المزاعم السياسية المتعلقة بااتفاق الضمانات والحصول على الضمانات اللازمة لضمان استدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق النووي ، محور محادثات فريق التفاوض في فيينا.

واضاف : تم عقد العديد من اجتماعات الخبراء المتعلقة بمراجعة الأفكار التي قدمها منسق الاتحاد الأوروبي منذ عودة الوفد المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طهران ، ويتم الانتهاء من ملخص آراء الخبراء. .

وفي اجتماع اليوم ، أكد أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي ، في معرض تقديرهم لجهود رئيس وأعضاء فريق التفاوض الإيراني على مدار الساعة ، استمرار خطوات هذا الفريق والمؤسسات الأخرى ذات الصلة حتى تحقيق النتيجة النهائية بناء على المطالب القانونية لبلدنا.