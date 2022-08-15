الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي 

باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي 
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

قدم كبير مفاوضي ايران علي باقري تقريراً مفصلاً إلى أعضاء المجلس بشأن المباحثات المتعلقة بالغاء الحظر وذلك في الجلسة الاستثنائية للمجلس الأعلى للأمن القومي ، التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي .

العالم - ايران

وفي هذا الاجتماع ، قدم باقري شرحا لمسيرة جولة المحادثات الأخيرة في فيينا التي استمرت 5 أيام ، وشروحات كاملة حول مضمون الأفكار التي اقترحها "إنريكي مورا" نائب منسق الاتحاد الأوروبي.

وأوضح باقري كذلك عملية مراجعة الأفكار في طهران وقال: بناءً على الاستراتيجيات المحددة ، كان إنهاء المطالبات السياسية المتعلقة بقضايا الحماية وإنشاء الضمانات اللازمة لضمان استدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاقية محور محادثات فريق التفاوض في فيينا.

وقال : بناء على الاستراتيجيات المحددة ، كان إنهاء المزاعم السياسية المتعلقة بااتفاق الضمانات والحصول على الضمانات اللازمة لضمان استدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق النووي ، محور محادثات فريق التفاوض في فيينا.

واضاف : تم عقد العديد من اجتماعات الخبراء المتعلقة بمراجعة الأفكار التي قدمها منسق الاتحاد الأوروبي منذ عودة الوفد المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طهران ، ويتم الانتهاء من ملخص آراء الخبراء. .

وفي اجتماع اليوم ، أكد أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي ، في معرض تقديرهم لجهود رئيس وأعضاء فريق التفاوض الإيراني على مدار الساعة ، استمرار خطوات هذا الفريق والمؤسسات الأخرى ذات الصلة حتى تحقيق النتيجة النهائية بناء على المطالب القانونية لبلدنا.

روابط ذات صلة

اجتماع بين باقري و مورا قبل قليل في إطار مباحثات إلغاء الحظر

باقري يجتمع مع أولیانوف في فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ205

استهداف قواعد تركية بهجمات الصاروخية في شمال سوريا

فرنسا تعلن مغادرة آخر عسكرييها من قوة "برخان" لمالي

باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي 

جمعية الدراسات العربية: الاحتلال يركز على باب الرحمة في تهويده للأقصى