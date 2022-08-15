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ايران تعزي بضحايا الحريق في احدى الكنائس بمصر

ايران تعزي بضحايا الحريق في احدى الكنائس بمصر
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، العزاء والمواساة الى الحكومة والشعب المصريين واسر ضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة بمحافظة الجيزة.

العالم - ايران

وعبر بيانه الصادر بالمناسبة اليوم الاثنين، اعرب "كنعاني" عن امله بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث المرير.

الى ذلك، اعلنت وزارة الصحة المصرية، وفي اخر تحديث لحصيلة الحريق الذي شبّ داخل الكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة في القاهرة الكبرى، اعلنت ان عدد القتلى بلغ 41 قتيلا بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة 12 شخصا.

واضافت الوزارة، أن الوفيات جاءت بسبب الاختناق نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف للحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب؛ وفقا لما اوردته قناة الجزيرة الاخبارية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه بفحص أجهزة الأدلة الجنائية اتضح بان الحريق نشب في جهاز تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، الذي يضم عددا من قاعات الدروس، وذلك نتيجة خلل كهربائي؛ مما ادى إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في الوفيات والإصابات.

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