شاهد.. لماذا إهتم الإعلام الصهيوني بنتائج العدوان على غزة

العالم - العين الإسرائيلية

وبعد تحليلات الخبراء الاسرائيليين الى دحض الادعاءات الإسرائيلية بتحقيق نتائج وأهداف، معتبرين أن صواريخ الجهاد الإسلامي على المدن الإسرائيلية تجاوز كبير واخفاق للقدرة الاسرائيلية.

كما ان عجز القوى البرية الصهيونية كان له وقع كبير ودلالات على تراجع القوى العسكرية الاسرائيلية.

من جهة أخرى تناولة التلفزة العبرية احتمالات المواجهة العسكرية المفتوحة مع لبنان ومدى قدرة الجبهة الداخلية على تحمل تبعاتها.

هذه المواضيع وسواها ناقشها برنامج "العين الإسرائيلة" في أحدث حلقاته مع ضيف الحلقة:

المتابع للشأن الإسرائيلي حسن عليان