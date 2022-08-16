وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية مالي

العالم - سوريا

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين سورية ومالي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

ورحب المقداد بتعيين دياللو سفيراً لمالي لدى سورية متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين مؤكداً حرص سورية على أفضل العلاقات مع جمهورية مالي خاصةً ودول الاتحاد الإفريقي عامةً.

ولفت المقداد إلى ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة قوى الاستعمار القديم والجديد وأن التحديات التي تواجهها مالي شبيهة بالتحديات التي تواجهها سورية وخاصة لجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية المفروضة عليهما بسبب تمسك شعبيهما بسيادة البلدين واستقلال قرارهما.

كما أدان المقداد التدخلات الفرنسية في مالي ووصفها بأنها محاولة جديدة للاحتلال وإعادة لهيمنتها وسيطرتها على دول الاتحاد الافريقي وقال إن فرنسا دعمت الإرهاب والإرهابيين في سورية بالمال والسلاح وشجعت الانفصاليين وأن التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لسورية ومالي يجب أن يتوقف.

من جانبه أعرب السفير دياللو عن سعادته بتعيينه سفيراً غير مقيم لبلاده في دمشق مؤكداً حرص مالي على تعزيز علاقاتها مع سورية وتطوير التعاون المشترك معها في المجالات كافة.

وأكد السفير دياللو وقوف مالي إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب وأن ما تقوم به هو من أجل المنطقة والعالم برمته وعبر عن سعادته من أن نهج الرئيسالسوري بشار الأسد في دعم استقلال ومواقف دول الاتحاد الإفريقي لم يتوقف.