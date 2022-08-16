لاتفيا تسلّم أوكرانيا أربع مروحيات عسكرية

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وأعلنت وزارة الدفاع اللاتفية يوم أمس أن اثنتين من المروحيات الأربع طراز إم آي-17 والاثنتين الأخريين طراز إم آي-2، وبعضها تم تسليمه مفككا إلى أوكرانيا، وقالت إن الطائرات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي السابق تم طلاؤها من جديد بالإضافة إلى تجديد واحدة من الطائرتين إم آي-17.

ونُقِل عن وزير الدفاع اللاتفي ارتيس بابريكس قوله:" نظرا لقيام جنود أوكرانيين حاليا بهجمات مضادة، فإن مروحياتنا التي تبرعنا بها ستساعد في القيام بعمليات عسكرية وإنقاذ أرواح".

وأضاف بابريكس أنه " لا ينبغي وقف دعم الدول الغربية لأوكرانيا حتى تحرر كل أراضيها من قوة الاحتلال الروسية".

وأفادت حكومة ريغا بأن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها إلى أوكرانيا منذ وقوع الهجوم الروسي في أواخر شباط/فبراير الماضي تجاوزت 200 مليون يورو، وكان من بين الأسلحة التي قدمتها لاتفيا إلى أوكرانيا صواريخ الدفاع الجوي ستينغر.