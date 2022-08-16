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مغربي يقطع رأس والده ويتجول به في شوارع ليون فرنسا

مغربي يقطع رأس والده ويتجول به في شوارع ليون فرنسا
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

 ألقت السلطات الفرنسية القبض على مواطن مغربي الجنسية، بينما كان يتجول ورأس والده في يد وسكين في يده الأخرى في مدينة ليون.

العالم - المغرب

ونقلت صحيفة لوفيغارو أن الابن البالغ من العمر 25 عاما أقدم على قطع رأس والده البالغ من العمر 60 عاما باستعمال سكين المطبخ.

وحسب نفس المصدر، فإن الشرطة اكتشفت جثة مقطوعة الرأس في موقف سيارات حوالي الساعة الثانية صباحا من أمس الأحد، قبل أن تعثر على رجل يتجول وهو يحمل رأسا في يده وسكينا في الأخرى.

وتمكنت القوات الأمنية الفرنسية من القبض على الجاني الذي حاول طعنهم.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المجرم متهم في السابق بتهم عدة بينها خرق القانون العام والنزاعات العائلية على خلفية الكحول والمخدرات.

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