بحرية الحرس الثوري تنقذ سفينة غارقة في الخليج الفارسي

العالم - ايران

استجاب اللواء البحري 412 "ذو الفقار" بالمنطقة الرابعة التابعة لبحرية الحرس الثوري، ظهر أمس الاثنين لنداء استغاثة من سفينة لنش تجاري غمرتها المياه واصابها العطل في شواطئ ميناء "مقام"، حيث قام مقاتلو بحرية الحرس الثوري وقوات التعبئة باللواء بقطرها ونقلها إلى ميناء "مقام" وتقديم الإغاثة الكاملة وانقاذ السفينة المذكورة من الغرق.

يذكر ان مقاتلي القوة البحرية التابع للحرس الثوري، بأمر من قائد هذه القوة الاميرال علي رضا تنكسيري، مكلفون بتعزيز مستوى الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن الحدود المائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومساعدة أي سفينة تتعرض للمتاعب والأضرار على مدار الساعة.