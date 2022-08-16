قيادي في القانون: قادة الإطار حددوا حلاً واحداً للأزمة السياسية

العالم - العراق

وقال الحيدري لوكالة "الفرات نيوز" ان :"تفكير قادة الاطار التنسيقي في الوقت الراهن هو ان المخرج الوحيد لجميع المشاكل القائمة حاليا هو المضي بتشكيل الحكومة، وفرض القانون وهيبة الدولة والشروع بتقديم الخدمات".

واضاف الحيدري، ان "قادة الاطار ايقنوا ان لاحل للازمة السياسية الحالية سوى هذا الحل وان المساعي الان بشتى الطرق بهذا الاتجاه".

وشدد قادة الاطار التنسيقي خلال اجتماعه الاربعاء الماضي، على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة وعدم التجاوز على السلطتين القضائية والتشريعية.

وبحسب البيان، الاجتماع ناقش جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والامنية التي يعاني منها المواطن.

وطالب قادة الإطار التنسيقي، القوى السياسية الى العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية.

كما دعا الإطار، الجماهيرالعراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية، الى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا.

ووصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، الى منطقة كردستان بجعبته مبادرة يدعو فيها كل الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار والتقى في أربيل رئيس وقيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني ثم انطلق إلى السليمانية في ثاني محطة له ضمن جولته للاقليم للقاء رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني؛ لبحث سبل حل الازمة السياسية الراهنة.