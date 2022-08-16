أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022

اطلاعات ..

إيران ترد على المقترح الأوروبي الخاص بالعودة للإتفاق النووي .

جمهوري اسلامي ..

هل سيتحدد مستقبل الإتفاق النووي اليوم ؟ إيران ردت كتبا على المقترح الأوروبي .

رسالت ..

كابوس الصهاينة الجديد .. تزايد العمليات الفلسطينية الإنفرادية في القدس المحتلة .

ايران ..

السيد حسن نصر الله .. مستعدون للرد على أي عدوان صهيوني على لبنان .

جوان ..

الأحزاب الكردية بكردستان العراق ترحب بمبادرة هادي العامري الداعية لإجراء حوار وطني .

ابتكار ..

بكين تندد بزيارة وفد الكونغرس الأمريكي لتايوان مشددة كونها تهديدا لوحدة الأراضي الصينية .

سياست روز ..

منظمة اليونيسيف تحذر.. الجوع والأمراض يهددان حياة مالايقل عن مليوني طفل باليمن.

قدس ..

غارات جوية صهيونية تستهدف مناطق بضواحي دمشق وجنوب مدينة طرطوس قرب قاعدة روسية .

كيهان ..

يجب الحذر .. إبرام إتفاق بدون ضمانات كافية وإلغاء للحظر سيكون تكرارا لخسارة محضة.

مردم سالاري ..

تزايد المخاوف الدولية من وقوع كارثة نووية في محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا .

وطن امروز ..

أمريكا وإحتمال وقوع تمرد مسلح .. الشرطة الفدرالية تحذر من خطر إندلاع حرب اهلية .

آرمان ملي ..

الحرائق تلتهم الغابات في القارة الأوروبية بسبب الجفاف والإرتفاع القياسي بدرجات الحرارة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( تركيا تستأنف تحركاتها العسكرية الواسعة بشمال سوريا )..

هناك انباء عن دخول رتل عسكري تركي ضخم يضم دبابات ودرعات ومدفعية ثقيلة للاراضي السورية متجها لشمال محافظ ادلب.

"من الواضح للعيان أن الرئيس التركي أردوغان ما زال مصرا على تحقيق أحلامه بسوريا رغم تحذيرات إيران وروسيا وسوريا"

ويبدو ايضا ان حقائق الساحة والمعادلات الجيبولتيكية لم تستطع نقله الى ارض الواقع بعد.

ان تركيا تتذرع بدعم نقاط مراقبة اقامتها طبقا لاتفاق عام 2017 مع ايران وروسيا بايجاد منطقة خفض توتر بشمال ادلب, لتعزيز انتشارها العسكري هناك فنقاط المراقبة التركية هذه تحولت عمليا الى بؤر لايصال الدعم العسكري التركي للجماعات المسلحة المناهضة للشرعية بدمشق. ان ما يريده الرئيس التركي في الواقع هو التمهيد لتنفيذ مخططه الداعي لاقامة ما يسميه بالمنطقة الآمنة بعمق الاراض السورية .

ابتكار ...

في مقالها ( أفغانستان بعد عام من حكم طالبان ) كتبت صحيفة ابتكار ..

قبل عام وبعد الانسحاب الذليل للقوات الامريكية من كابول وسيطرة حركة طالبان على السلطة, تبلورت رؤية متفائلة تقول ان طالبان تغيرت وانها اتعظت من اخطاءها السابقة, وساهمت ادعاءات ووعود الحركة بشأن التغيير في تعزيز تلك الرؤية المتفائلة, ولكن ..

"اليوم وبعد مرور عام على حكم طالبان يبدو واضحا للعيان أن شيئا لم يتغير لاطالبان ولا أساليبها ولا طريقة تفكيرها "

والادهى من ذلك هو ان طالبان نفسها لا تريد ان تتغير وحديثها عن التغيير مجرد محاولة للحصول على اعتراف دولي ومساعدات اقتصادية, ولعل تصريحات كبار قادتها من ان القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية ليست لها الاولوية بل تنفيذ تعاليم الحركة او الامارة مؤشر واضح على ذلك.

المسألة هنا هي ان طالبان اقامت امارة وليس دولة ليطالب العالم منها تشكيل حكومة شمولية وواسعة. انها امارة طالبانية فحسب ولا تدخل اية مفاهيم مشاركة في السلطة واجراء انتخابات وقوانين دولية وغير ذلك في قاموسها ولامعنى لوجود تشريعات قانونية مدونة في اي مجال اجتماعي او اقتصادي وتجاري فيها, فتعليمات الامارة اوامر ملزمة للجميع بقوة السلاح.

اطلاعات ...

في الشان العراقي كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( إقليم كردستان العراق يرحب بمبادرة العامري ) ..

التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري في زيارته لاقليم كردستان العراق برئيس الحكومة المحلية وبقادة العديد من الاحزاب الكردية. ان زيارة العامري جاءت في اطار طرحه لمبادرة تدعو لفتح ابواب حوار وطني شامل للخروج من الازمة السياسية .

"إن مبادرة العامري للحوار حظيت بدعم وترحيب من المسؤولين بكردستان العراق ومن قادة الأحزاب الكردية "

وعبر رئيس الحكومة المحلية مسرور برزاني في لقائه مع العامري باربيل عن تأييده لهذا المبادرة داعيا لتهدئة الاجواء .

ودار اللقاء بين العامري وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني حول سبل خروج البلاد من الازمة وتفادي الانزلاق باية تعقيدات خطيرة .

من جانبه عبر زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بلقائه مع العامري عن تاييده الكامل لمبادرة الحوار مؤكدا انها ضرورة لصيانة المصالح الوطنية والاستقرار.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن الفلسطيني في مقالها ( النار ما زالت تتأجج في الضفة الغربية )..

تتسع دائرة الهجمات الفلسطينية المسلحة باستمرار في الضفة الغربية المحتلة في الاونة الاخيرة, وبالامس اسفر هجوم لمقاوم فلسطيني على حافلة تقل صهاينة بالقدس الى اصابة عشرة منهم بجروح. كما تصدی مقاومون فلسطينيون لمحاولة جديدة للقوات الصهيونية لاقتحام مدينة جنين.

"إن ما يحدث بالضفة الغربية من القدس إلى نابلس وجنين مؤشر على تأجج نيران إنتفاضة فلسطينية مسلحة هذه المرة "

ان الضفة الغربية هي الخاصرة الاكثر ضعفا للكيان الصهيوني كونها امتداد مباشرا لمناطق اراضي عام 1948 بكل ما فيها من بلدات وقرى فلسطينية في عمق فلسطين المحتلة, قرى وبلدات ستنظم بالتأكيد لمثل هذه الانتفاضة وعندها سيكون الحديث عن زوال الكيان الصهيوني ليس أمنية ولا توقع بل واقع .

سياست روز ..

في مقالها ( الإتفاق الذي تم إلغاؤه) كتبت صحيفة سياست روز ..

رغم كل الاستعداد الواسعة التي قام بها الكيان الصهيوني للاحتفال بمرور عامين على ابرامه لما يسمى باتفاقية ابراهيم مع الامارات والبحرين, اضطر لالغاء هذا الاحتفال برمته بعد اعتذار هذين البلدين والمغرب عن المشاركة فيها .

ان محافل بالكيان قالت ان هذه البلدان العربیة لا ترغب ان تترك مشاركتها تاثيرات على الانتخابات المبكرة بالكيان, الا ان الواقع هو شيئ اخر تماما .

"إن الإنكفاء الأمريكي في المنطقة زعزع ثقة بلدان كالإمارات والبحرين وحتى المغرب بالدعم الامريكي مع تغير المعادلات الدولية"

ان مثل هذه البلدان التي اندفعت بمسار التطبيع باشراف ترامب باتت تدرك بأن مواصلة التبجح بالعلاقات مع الكيان قد يكلفها ثمناباهضا على الصعيد الداخلي وربما يؤدي الى مضاعفات اقليمية ايضا هي في غنى عنها . وبعبارة اخرى بعد عامين من الاعتراف بالكيان قد يكون اعتذار مثل هذه البلدان عن حضور مثل هذه الاحتفالات قد يكون بداية لاعترافها بالخطأ والكف عن استفزاز مشاعر واحاسيس الامة الاسلامية .