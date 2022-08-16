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الدفاع الروسية تكشف سبب انفجارات مستودع الذخيرة في القرم

الدفاع الروسية تكشف سبب انفجارات مستودع الذخيرة في القرم
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجارات التي وقعت بمستودع ذخيرة في شمال شبه جزيرة القرم صباح اليوم سببها عمل تخريبي.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه تضرر مستودع عسكري للذخيرة نتيجة عمل تخريبي قرب بلدة مايسكويه في منطقة جانكوي بشمال شبه جزيرة القرم.

وأشار البيان إلى أن أضرارا لحقت أيضا بخط كهرباء ومحطة كهرباء وسكة حديد وعدد من المباني السكنية في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حريقا اندلع صباح اليوم الثلاثاء، بموقع تخزين مؤقت للذخيرة في وحدة عسكرية قرب بلدة "مايسكويه" في شمال شبه جزيرة القرم.

وكانت سلسلة انفجارات قد وقعت الأسبوع الماضي في منطقة مطار ساكي العسكري أرجعتها وزارة الدفاع الروسية إلى انفجار ذخائر جوية تسببت بهزات عنيفة عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم.

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