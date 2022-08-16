منتخب إيران للسيدات يحزر فضية الطائرة بدورة التضامن الإسلامي 2022

العالم - إيران

وخسرت سيدات إيران أمام نظيراتهن من تركيا في المباراة النهائية التي جرت الاثنين بنتائج 25-16، 25-14، 25-15.

وفي مباراة أخرى فازت جمهورية آذربيجان على الكاميرون 3-0 محرزة الميدالية البرونزية.

وتاتي الميدالية الفضية التي أحرزها منتخب سيدات إيران بعد 56 عاما من آخر ميدالية أحرزها المنتخب وكانت برونزية دورة الألعاب الآسيوية عام 1966 .

يذكر أن منتخب إيران الرديف حصد الميدالية الذهبية في هذه الدورة بفوزه في النهائي على الكاميرون 3-1 وهي رابع ميدالية ذهبية لإيران في النسخ الخمس لدورة العاب التضامن الإسلامي.