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أمين عام (إیکو) یؤکد على الدور الاستراتيجي للموانئ الإيرانية في آسيا الوسطى

أمين عام (إیکو) یؤکد على الدور الاستراتيجي للموانئ الإيرانية في آسيا الوسطى
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أکد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) "خسرو ناظري" على الدور الاستراتيجي لموانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانیة وباكستان وتركيا في توفير إمكانية وصول الدول النامية غير الساحلية في آسيا الوسطى إلى المياه الحرة وقال إن هذه الدول الثلاث ذات أهمية استراتيجية لهذه المنطقة.

العالم - إيران

وقال"خسرو ناظري" الیوم الثلاثاء عبر الفيديو كنفرانس في مؤتمر الدول النامية غير الساحلية في مدينة آوازه بتركمنستان الذي يستمر ليومين: تم إطلاق مشروع يسمى "بوابة إیکو" مؤخراً لتوفير إمكانية وصول الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) إلى المياه الحرة لتخفیض تكاليف التجارة وتسهيل عملیات النقل لها.

وشدد على دور موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانیة وباكستان وتركيا في توفير إمكانية وصول الدول النامية غير الساحلية في آسيا الوسطى إلى المياه الحرة وقال إن هذه الدول الثلاث ذات أهمية استراتيجية لهذه المنطقة.

وأضاف أن المنظمة تتخذ نهجاً شاملاً من أجل تحقيق هذا الهدف يشمل صياغة السياسة وتحدید الإطار القانوني، وتنفيذ الإجراءات واتفاقيات التقييس الدولية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات الفنية وآلية التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين والبنوك ذات الصلة.

وأكد أن المنظمة ستواصل مشاركتها في أي مبادرات ومشاريع وأنشطة إقليمية ودولية لتطوير التجارة والنقل وستنضم إلى الشركاء الدوليين المهتمين لزيادة المساهمة في تعزیز العلاقات بين الدول الأعضاء والعالم.

وقال رئيس جمهورية تركمنستان "سردار بردي محمد أوف" في هذا المؤتمر إن تحليل العمليات الحديثة والاتجاهات السائدة في الاقتصاد العالمي يثبت أن تطوير النقل والاتصالات مهم للغاية، مضیفا أن خلق ظروف ملائمة لعمليات النقل وإنشاء بنية تحتية حديثة لتوصيل المواد الخام والمنتجات النهائية يعتبر من العوامل الرئيسية للدول العالم خاصة للدول غير الساحلية.

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أمين عام (إیکو) یؤکد على الدور الاستراتيجي للموانئ الإيرانية في آسيا الوسطى

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