خطة عراقية للإسراع في دخول الزوار الإيرانيين خلال أيام الأربعين

العالم - إيران

وأشار مستشار وزير الداخلية العراقي لوكالة "فارس" إلى موضوع زيارة الأربعين وقال: خلال زيارة وزير الداخلية العراقي لطهران والتوقيع على مذكره التفاهم بين الطرفين والتي تطرقت لجوانب عديدة منها التدريب والتعاون في مجالات مكافحة المخدرات والجمارك والجوازات وأمور أخرى واهمها كانت زيارة الأربعين المليونية وسبل تنظيمها وعلى غرار ذلك شكلت لجنة عليا للإشراف على زيارة الأربعين لتأمين الزيارة، وقمنا بتوجيه كافة التوصيات للجهات ذات الاختصاص للتهيئة للزيارة وعقدت عدة اجتماعات مع الجانب الإيراني لاسيما زيارة نائب وزير الداخلية الإيراني الأخ أحمدي والوفد المرافق له لبغداد وكذلك عقدت اجتماعات ثنائية بين المحافظات الحدودية وتم توجيه كافة دوائرنا بتسهيل أمور الزائرين وتقديم الخدمات بالتعاون مع الجانب الإيراني، وعليه تم الاتفاق على المنافذ التي ستفتح أمام الزائرين وكذلك تحديد منفذ لدخول شاحنات المواكب لتسهيل دخول المشاة.. إضافة إلى ذلك تم إعداد خطة للإسراع في دخول الزائرين.

ولفت الفريق مهدي الفكيكي إلى موضوع دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق في أيام الأربعين وقال: لكي نجعل الزيارة سهلة بدخول الزوار أتمنى أن يكون دخول الزائرين فوجا فوجا أي يتم تنظيمهم بالأراضي الإيرانية ويدخلون أفواجا حتى يسهل دخولهم علما أننا بلغنا بأن تفتح المنافذ لزوار الأربعين من تاريخ ٢٠ محرم لغاية الأربعين وحددنا أعدادا لكل منفذ؛ الشلامجة ٧٠ ألف زائر يوميا على مدار ٢٤ساعة، منفذ الشيب جذابة ٣٠ ألف زائر يوميا، وزرباطية مهران ١٠٠ ألف زائر يوميا، ومنفذ خسروي المنذرية ١٢ ألف زائر يوميا؛ وذلك لصغر المنفذ، وكذلك الطريق غير سالك دائما، وكذلك للحفاظ على الزائرين يفتح هذا المنفذ من الساعة الخامسة فجرا إلى الساعة الخامسة عصرا وليس ٢٤ساعة.

وأوضح أنه: تم الاتفاق مع كافة الجهات للسماح للعجلات الإيرانية التي تنقل الزائرين بالدخول إلى الأراضي العراقية وحددنا مكان وقوف العجلات على أن لا تدخل مراكز المحافظات.