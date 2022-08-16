شاهد.. مصرع 20 شخصا حرقا باصطدام حافلة وصهريج في باكستان

العالم - باكستان

واصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة طويلة، بمؤخرة الصهريج ليلا على مشارف مدينة ملتان، وتحولت الحافلة إلى حطام معدني متفحم بعد الحريق.

وقال المسؤول الرفيع في الشرطة راو ذو الفقار علي إن "عشرين شخصا قتلوا في الحادث بسبب الحريق"، مشيرا إلى إصابة ستة آخرين.

وتشهد باكستان باستمرار حوادث سير يسقط فيها قتلى بسبب الطرق السيئة والآليات التي تفتقد الى الصيانة.

وفي 2015، لقي 62 شخصا على الاقل مصرعهم بينهم عدد من النساء والاطفال في جنوب باكستان، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج، فاندلع حريق كبير أدى إلى تفحم الضحايا.