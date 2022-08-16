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كيف نتوقف عن تناول الحلويات؟

كيف نتوقف عن تناول الحلويات؟
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

 أعلن إيليا شابشين، عالم النفس الروسي، أن الناس عادة “يأكلون” في حالة عدم الراحة الحلويات. لذلك يجب استبدال هذه العادة بأخرى أكثر فائدة.

العالم - صحة

ويشير شابشين في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أنه من أسباب عدم الراحة، الشعور بالوحدة، الإجهاد، التعب والغضب والاستياء. ووفقا له من دون التعامل مع أصل المشكلة النفسي لا جدوى من تغيير عادات الأكل. أي أنه يجب أولا تحديد سبب الإفراط بإستهلاك السكر. وبعد ذلك فقط يمكن البحث وإيجاد البديل لعادة تناول الحلويات بأخرى.

ويقول، “من أجل التخلص من عادة سيئة، يستبدلها الناس بعادة غير ضارة، ولكنها تؤدي نفس الوظيفة. وهذا ينطبق على الحلويات أيضا. فبعد تحديد سبب الرغبة الشديدة بتناول الحلويات، يجب إيجاد البديل المفيد الذي يسمح بترك هذه العادة من دون أي ضرر”.

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