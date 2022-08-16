قوات الاحتلال الاسرائيلي تحقق في قتلها احد جنودها.. وهذا ما يقرأه المراقبون

العالم - خاص بالعالم

وقد يبدو المشهد في الضفة الغربية هو الاكثر وضوحا من ناحية الاشتباك بين الفلسطينيين والاحتلال، 20 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية في بلدة سلواد الى الشمال من رام الله ‏وفي مدينة القدس المحتلة وفي الخليل الى الجنوب.. حملة الاعتقالات طالت اسرى محررين وقيادات في العمل الوطني.. الجيش الاسرائيلي قال بأن الاعتقالات تهدف الى ملاحقة المشاركين والمحرضين على اعمال المقاومة.

وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس، لقناة العالم: الاحتلال الاسرائيلي من الناحية العملية يشن حربا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ضد الشعب الفلسطيني وكل اجراءاته العدوانية هي ادوات لتنفيذ خطة استراتيجية تثبت بموجبها وجودها وتسقط اية خيارات اخرى تخص الشعب الفلسطيني كإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وفي مكان اخر من الضفة الغربية مازال جيش الاحتلال يحقق في مقتل احد جنوده بالقرب من طولكرم واصابة آخرين، الاحتلال ما زال يدعي ان النيران التي اصابت الجندي القتيل كانت من نيران صديقة اطلقت من قوة اسرائيلية اتجاه اخرى بعد الاشتباه بها، وسواء أكان الامر كما يقول الجيش الاسرائيلي او غير ذلك، فالحادث يفتح الباب على التسهيلات التي تمنح للجنود الاسرائيلين باطلاق النار إتجاه الفلسطينيين والتي ادت الى استشهاد العشرات منهم دون ان يحاسب مطلقوا النار.

وقال الخبير في الشأن الاسرائيلي خلدون البرغوثي، لقناة العالم: سرعة قيام الجندي بإطلاق النار على جندي زميله بشبهة انه فلسطيني، هذا مؤشر على سهولة قتل الفلسطينيين واستهدافهم، لأن ما يقوم به الاحتلال تجاه الفلسطينيين لا يحاسبون عليه، لذلك من السهل قتل الفلسطيني او اصابته دون الرجوع الى القيادات، النتيجة في طولكرم كانت بقيام جندي بقتل جندي آخر، الآن قد تبدأ "اسرائيل" بإعادة النظر فيما تسميها اجراءات اطلاق النار.

الاحتلال الاسرائيلي أصابته نيرانه ولكن الهدف كانت ان تصيب الفلسطينيين ضمن عمليات الاعدام الميدانية.