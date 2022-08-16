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العراق: نائب بالفتح يبدي موقفاً من دعوة الكاظمي للحوار الوطني

العراق: نائب بالفتح يبدي موقفاً من دعوة الكاظمي للحوار الوطني
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

ابدى تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، موقفاً من دعوة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية إلى اجتماع في القصر الحكومي غداً.

العالم - العراق

وقال النائب عن الفتح، معين الكاظمي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تحالفه والإطار التنسيقي بشكل عام يدعو منهجهم للحوار الوطني الشامل"، مؤكداً "الموافقة على الحوار بحضور جميع المكونات والأقليات لمناقشة الأوضاع التي تجري في البلد بالإضافة إلى دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لمعرفة المبررات".

ولفت إلى، أن "ما نتج في انتخابات 10 تشرين الأول 2021، هي نتائج انتخابات مبكرة جاءت بعد اقالة حكومة عادل عبد المهدي"، مبيناً أنه "منذ 2019 لغاية الان الأمور معطلة والمكونات السياسية ترغب في تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الوعود التي قدمت للجماهير".

وأتم النائب الكاظمي، "بشكل عام هناك ترحيب بأي حوار وطني شامل ينعقد في بغداد تشارك فيه كافة المكونات".

وقبل قليل، دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية لاجتماع في القصر الحكومي غداً الاربعاء، فيما شدد على ايقاف التصعيد الشعبي والإعلامي.

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