ليبيا.. متظاهرون يطالبون الدبيبة بالتنحي قبل فوات الأوان

العالم-ليبيا

وأصدر المتظاهرون بيانا عقب مظاهرة في بلدية سوق الجمعة العاصمة، طالبوا فيه الدبيبة بـ "تدارك الأمر والامتثال وتسليم السلطة سلميا والتنحي فورا عن منصبه قبل فوات الأوان".

وحمّل البيان الدبيبة ووزراء حكومته "المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه إذا رفض التسليم".

ولخّص الفريق السياسي لمنطقة سوق الجمعة مضمون المظاهرة في عدة نقاط منها ما وصفه بالفشل الكامل لحكومة الوحدة في تلبية احتياجات الليبيين من خدمات عامة وعلى رأسها انقطاع الكهرباء، إضافة إلى الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية ما أدى لانتشار الفقر والتسول لدى بعض العائلات الليبية.

كما أشار بيان الفريق السياسي إلى فقدان هيبة وسيادة الدولة وانتهاك أمن الحدود والمياه والأجواء، والتدخل الخارجي السلبي الغير مسبوق في شؤون الدولة، إلى جانب انتشار الفساد وإهدار المال العام واستفحال المحسوبية والرشوة.

ولفت البيان إلى استخدام المال العام في أغراض شخصية مثل الدعاية الانتخابية وشراء الذمم وتقديم رشى لبعض التشكيلات المسلحة لحماية الحكومة بهدف ديمومة الحكم والتفرد بالسلطة.

وحذر البيان الحكومة من تطور الاختلاف الراهن إلى نزاع أو صراع مسلح أو "نشوب حرب داخل طرابلس".