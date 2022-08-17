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الفتلاوي تعلق على استقالة وزير المالية

الفتلاوي تعلق على استقالة وزير المالية
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعت عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي، القضاء العراقي إلى التحقيق في قضية بوابة عشتار، بعدما إتهم وزير المالية العراقي المستقيل كبار المسؤولين في البلاد بالفساد.

العالم - العراق

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر: "وزير المالية في رسالة استقالته : وهنا يحدوني الأمل بأن يتبع قضاة التحقيق في قضية بوابة عشتار الخيوط أينما تذهب لتكون بادرة خير لإعادة الثقة بالمنظومة !! من هي الخيوط التي يقصدها علاوي ؟؟".

اليكم نص التغريدة:

هذا وكان قد أكد وزير المالية العراقية المستقيل علي علاوي أن شبكات سرية لكبار المسؤولين ورجال أعمال وسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة العامة.

وقدم وزير المالية العراقي علي علاوي، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء.

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