الفتلاوي تعلق على استقالة وزير المالية

العالم - العراق

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر: "وزير المالية في رسالة استقالته : وهنا يحدوني الأمل بأن يتبع قضاة التحقيق في قضية بوابة عشتار الخيوط أينما تذهب لتكون بادرة خير لإعادة الثقة بالمنظومة !! من هي الخيوط التي يقصدها علاوي ؟؟".

اليكم نص التغريدة:

هذا وكان قد أكد وزير المالية العراقية المستقيل علي علاوي أن شبكات سرية لكبار المسؤولين ورجال أعمال وسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة العامة.

وقدم وزير المالية العراقي علي علاوي، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء.