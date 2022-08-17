الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن تدين جريمة العدوان الإماراتي على حافلة للنقل الجماعي

اليمن تدين جريمة العدوان الإماراتي على حافلة للنقل الجماعي
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أدانت هيئة تنظيم شؤون النقل البري في اليمن قصف طيران العدوان الإماراتي إحدى حافلات النقل الجماعي في الخط الدولي بين محافظتي حضرموت وشبوة.

العالم - اليمن

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن حافلة نقل جماعي تعرضت لقصف من قبل الطيران الإماراتي الإثنين أثناء مرور مجموعة من الحافلات في الخط الدولي بين حضرموت وشبوة.

وأكد البيان أن الغارة أدت إلى وفاة سائق الحافلة (يمني الجنسية) فيما أصيب مساعده (مصري الجنسية) وطفلة بجروح بليغة.

وأشار إلى أن العدوان يتعمد وبشكل مباشر قتل المدنيين الأبرياء بدم بارد في مختلف المحافظات دون استثناء، منوهاً إلى أن الاعتداء على المدنيين خرق واضح للهدنة الإنسانية، بحسب موقع "انصارالله".

ودعا البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة راعية الهدنة الإنسانية في اليمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يتعرض له المدنيون الأبرياء من إرهاب ومجازر وقتل في ظل هدنة يُفترض أنها وجدت من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وشددت الهيئة على أن ما تعرض له المواطنون لن يمر مرور الكرام إذا لم تتحرك الأمم المتحدة إزاء هذه الجريمة.

روابط ذات صلة

اطردوا التحالف العدواني مُخترق الهدنة في اليمن

دعم طارئ لليمن بـ44 مليون دولار

الأمم المتحدة تحولت لسلاح بيد تحالف العدوان لخنق الشعب اليمني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن تدين جريمة العدوان الإماراتي على حافلة للنقل الجماعي

أزمة العراق ونهاية الفرصة الأخيرة

الفتلاوي تعلق على استقالة وزير المالية

مدير مكتب الصدر يحذف منشور تسمية اطراف "الثالوث" من صفحته الشخصية

الميزان التجاري بالمناطق التجارية الحرة الايرانية يسجل فائضا

ليبيا.. متظاهرون يطالبون الدبيبة بالتنحي قبل فوات الأوان