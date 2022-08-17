كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ 4 أشهر

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وسجلت كوريا الجنوبية 180 ألفاً و803 إصابات بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 567 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليوناً و682 ألفاً و816 إصابة، حسبما نقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، صباح اليوم (الأربعاء).



وهذا هو أعلى رقم يتم تسجيله منذ 13 أبريل (نيسان) عندما بلغت الحصيلة اليومية 195 ألفاً و387 إصابة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



وأعلنت الوكالة تسجيل 42 حالة وفاة بفيروس «كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 25 ألفاً و752 وفاة.