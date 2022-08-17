الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ 4 أشهر

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ 4 أشهر
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قفزت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، بعد عطلة نهاية الأسبوع الممتدة وسط استمرار انتشار متحور فرعي شديد العدوى.

العالم - منوعات

وسجلت كوريا الجنوبية 180 ألفاً و803 إصابات بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 567 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليوناً و682 ألفاً و816 إصابة، حسبما نقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، صباح اليوم (الأربعاء).

وهذا هو أعلى رقم يتم تسجيله منذ 13 أبريل (نيسان) عندما بلغت الحصيلة اليومية 195 ألفاً و387 إصابة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت الوكالة تسجيل 42 حالة وفاة بفيروس «كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 25 ألفاً و752 وفاة.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميقاتي يبحث مع عون ملف تشكيل الحكومة

ليز تشيني تُهزم في انتخابات الجمهوريين.. وترامب: إلى غياهب النسيان!

الجبهة الشعبية وحزب الله يبحثان ملف المخيمات الفلسطينية

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022

اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس