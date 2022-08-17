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شاهد.. ملك البحرين يتخلى عن عيد استقلال بلاده عن بريطانيا

الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج " ابناء الديرة" الضوء على تخلي ملك البحرين عن عيد استقلال بلاده عن بريطانيا، وكذلك نزع النظام البحريني الشعائر العشورائية ورفع العلم الصهيوني مكانها.

العالم - أبناء الديرة

كما تطرق البرنامج الى مأساة المعتقلة ظلما السيدة "فضيلة عبد الرسول"، وكذلك قضية التصريح المرن، في قضية الاسبوع يتناول البرنامج مشكلة الاسكان في البحرين.

رأى ضيف البرنامج القيادي في المعارضة البحرينية حسين الحداد، بأن البحرين لم تستقل من الاستعمار البريطاني لا في بشكل مباشر ولا غير مباشر، لأن أي قرار يصدر في البحرين يجب أن يحصل على مباركة اميركية وبريطانية عبر الكيان الصهيوني، مشيرا الى أن الكيان الصهيوني أصبح المنفذ للقرارات وأوامر اميركا وبريطانيا في البحرين.

واوضح القيادي في المعارضة البحرينية، أن من يشغل الرتب العالية في الدوائر الحكومية في البحرين هم من الأنظمة البريطانية والاميركية، مشيرا الى أن آل خليفة إحتل البحرين وسيطر على كل ثروات ومقدرات الشعب البحريني.

وبين الحداد، أن نظام البحرين يحاول أن يبيد كل التراث البحريني، وكذلك يحاول أن يغيب كل انتصارات الشعب البحريني في النظاله لدحر الإستعمار البريطاني، من أجل أن يبقى هو المتربع على عرش البحرين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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