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التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الأوروبي يسجل 2.55 مليار يورو

التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الأوروبي يسجل 2.55 مليار يورو
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أظهرت احصائيات جديدة نشرها موقع " يوروستات"، تسجيل التبادل التجاري بين ايران ودول الاتحاد الاوروبي 2.55 مليار يورو في النصف الاول من سنة 2022 بنمو 34 بالمئة على اساس سنوي.

العالم - ايران

وأشارت الاحصائيات - تابعتها "فارس" - اليوم الاربعاء، أن واردات الاتحاد الاوروبي من ايران سجلت 550 مليون يورو في النصف الاول بنمو 37 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021.

بالمقابل اكدت أن صادرات دول الاتحاد الى ايران بلغت 2 مليار يورو بزيادة 33 بالمئة.

وبحسب الاحصائيات فان ألمانيا استحوذت على نحو ثلث التبادل التجاري الأوروبي مع ايران وحافظت على مركز الشريك التجاري الأكبر معها.

وذكرت أن الحجم التجاري الايراني الالماني بالنصف الاول 2022 قد بلغ 950 مليون يورو بنمو 6 بالمئة، إذ سجلت الصادرات الايرانية 151 بالمئة بزيادة 8 بالمئة، بمقابل تصدير ألمانيا سلعا للبلاد بـ 799 مليون يورو بنمو 6 بالمئة.

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