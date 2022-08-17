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مراسلة العالم تكشف آخر تطورات الاعتداءات التركية على الأراضي السورية

الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في ريف حلب الشمالي، بأن القوات التركية بدأت إنشاء نقاط جديدة في محيط قرية سان بريف ادلب قرب نقاط ارتكاز الجيش السوري في خرق واضح لاتفاق سوتشي.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم خلال النشرة الإخبارية، إن هناك هدوء يسود قرى ريف حلب الشمالي، بعد ما شهدت يوم أمس الثلاثاء استهداف من الطيران الحربي التركي الذي أدى الى استشهاد ثلاثة عناصر من الجيش السوري وإصابة ستة آخرين.

وأضافت، أن استهدافات اخرى سبقت هذا الاستهداف، حيث شنت المقاتلات التركية ثلاثة غارات في منطقة عين العرب شمال شرق مدينة حلب.

واشارت مراسلتنا الى أن التنظيمات المدعومة تركيا بعد التصريحات التركية بأن سيكون هناك حل سياسي في سوريا، بدأت تشعر بأن تركيا تتخلى عنها لذا قامت بحرق العلم التركي و ازالته من بعض المباني، وهذه الاوضاع دفعت النظام التركي الى اعادة تهديداته من أجل تهدئة الاوضاع.

واوضحت مراسلة العالم، ان الحكومة السورية اكدت أي استهداف آخر من القوات التركية على الاراضي السورية سيكون له رد فعل.

هذا وتتصاعد وتيرة قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها للمناطق الحدودية في الجزيرة السورية، مع تطور لافت باستهداف عدد كبير من قياديي "قسد" بواسطة الطائرات المسيرة التركية.

ودفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الريف المحاذي للحدود مع سورية في محافظات الحسكة والرقة وحلب بحسب ما أفادت مصادر محلية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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