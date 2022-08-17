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مصر.. جريمة بشعة تهز محافظة قنا

مصر.. جريمة بشعة تهز محافظة قنا
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أمرت النيابة العامة في مصر بتفريغ الكاميرات حول مكان العثور على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مقتول بطريقة وحشية في محافظة قنا بصعيد مصر.

العالم - مصر

وعثر على طفل بريء في عقده الأول، مقتولا بأبشع الطرق وتم استخراج أحشائه من جسده، حيث أمرت النيابة العامة باستدعاء شهود العيان بمحل الواقعة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن "المتهم تربص بالطفل صاحب الـ6 أعوام، واصطحبه معه في مكان بعيد وعندما وصل الطفل والمتهم لوجهتهما، دفع الأخير الطفل وطرحه أرضا، ومن ثم أشهر سلاحا أبيض في وجه الطفل، وانقض عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن سقوطه جثة هامدة، واستمر في طعنه واستخراج أحشائه الداخلية من الجسد، ثم لفه بقماشة بيضاء".

وكشف التقرير الطبي للطفل القتيل عن "وجود جرح متهتك أعلى البطن وأسفل الصدر من الناحية اليمنى وجروح متعددة أعلى الصدر وبروز الأحشاء الداخلية وجروح متعددة أعلى الركبة، والسبب المبدأي اشتباه نهش حيوان".

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