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فؤاد حسين: اجتماع الكاظمي لن يشهد اتخاذ أي قرار

فؤاد حسين: اجتماع الكاظمي لن يشهد اتخاذ أي قرار
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن فؤاد حسين الذي يشارك في الاجتماع الوطني الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي، ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن الاجتماع لن يشهد اتخاذ أي قرار، وسيبحث المبادرات التي طرحت لحل الأزمة السياسية.

العالم - العراق

فؤاد حسين قال، لشبكة رووداو الإعلامية، إن الاجتماع يهدف إلى إحداث تقارب بين الأطراف السياسية، ومناقشة المبادرات التي طرحت لحل الأزمة السياسية في العراق.

من جهته، أشار رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إلى احتمال مشاركة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في الاجتماع.

فيما أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سوران جمال، أن الاتحاد الوطني يشارك في الاجتماع.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم أمس قادة القوى السياسية الوطنية إلى "اجتماع وطني في قصر الحكومة اليوم الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك، من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية".

كما دعا في بيان مجلس الوزراء، كل الأطراف الوطنية إلى "إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني."

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